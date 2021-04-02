هالاند يُورط رئيس برشلونة

يبدو أن اهتمام خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، قد يورط رئيس البارشا، وذلك في حال عدم التعاقد مع اللاعب النرويجي صاحب الـ21 سنة.
ويتنافس برشلونة مع ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين لضم النجم النرويجي صاحب الـ21 سنة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
سعر ضخم لـ هالاند في سوق الانتقالات:
وكان مهاجم بوروسيا دورتموند ذهب مع والده ووكيل أعماله مينو رايولا إلى مدينة برشلونة صباح أمس الخميس، للاطلاع على مشروع برشلونة، قبل تحديد قراره النهائي بالانضمام للبارشا من عدمه في الميركاتو الصيفي.
بماذا وعد رئيس برشلونة المهاجم النرويجي ؟
يذكر أن خوان لابورتا رئيس برشلونة، كان وعد هالاند بمنحه ثاني أعلى راتب في الفريق الكتالوني بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكانت تقارير صحفية إسبانية، ذكرت أن النجم النرويجي سافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، مع والده بعد زيارة نادي برشلونة.
جدير بالذكر أن المهاجم النرويجي كان شارك مع منتخب بلاده مؤخرًا في تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم، خلال فترة التوقف الدولي.
وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد كان اعترف مؤخرًا برغبته في ضم هالاند لتدعيم الصفوف الهجومية للشياطين الحمر.
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