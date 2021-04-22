هل بالإمكان إضافة كبار السن كتابعين لأبنائهم لتلقي اللقاح؟ الصحة تجيب

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، مدى إمكانية إضافة كبار السن كتابعين لأبنائهم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لا يمكن إضافة كبار السن كتابعين لأبنائهم حاليًا، بل يمكن إنشاء حساب خاص لكل منهم أطال الله في أعمارهم.

مستجدات كورونا في السعودية

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل (1055) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالة وفيات رحمهم الله.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1086) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (392,448) حالة ولله الحمد.

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