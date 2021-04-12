هل صلاة التراويح أفضل في البيت أم المسجد ؟ الشيخ الخثلان يجيب

المواطن - الرياض

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم صلاة التراويح في البيت في ظل الإجراءات الاحترازية.

صلاة التراويح في البيت أو في المسجد؟

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، في تغريدة عبر تويتر: مما يكثر السؤال عنه (بعد التوجيه بألا تزيد مدة صلاة العشاء والتراويح على نصف ساعة بسبب ظروف جائحة كورونا): أيهما أفضل: صلاة التراويح في البيت أو في المسجد؟

وتابع الشيخ الخثلان: الجواب: صلاتها في المسجد أفضل؛ لأن من يصليها في المسجد حتى ينصرف الإمام يكتب له أجر قيام ليلة كاملة كما أخبر بذلك النبي ﷺ.

مدة صلاة التراويح:

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أصدر أمس تعميمًا بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في كافة مساجد المملكة.

وقال الوزير في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة: إنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة.

السماح بأداء التراويح في الحرمين الشريفين:

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

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