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هل يغيب السومة عن الأهلي ضد الدحيل؟
بعد معاناته من إصابة

هل يغيب السومة عن الأهلي ضد الدحيل؟

2021/04/30
الساعة 2:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هل يغيب السومة عن الأهلي ضد الدحيل؟ جانب من المباراة - المصدر @ALAHLI_FC
المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض موقف المهاجم السوري عمر السومة من المشاركة في مباراة فريقه الأهلي ضد الدحيل القطري اليوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

السومة يُربك الحسابات

وغاب عمر السومة، أمس الخميس، عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لليوم الثاني على التوالي، بسبب معاناته من إصابة عضلية في الفخذ.

وسيخضع المهاجم السوري لمحاولة أخيرة اليوم على يد الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في مباراة الأهلي ضد الدحيل، ولكن احتمالية إشراكه كأساسي محدودة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

عمر السومة
السومة – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي ضد الدحيل

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الدحيل القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري صاحب المركز الثالث، والاستقلال الإيراني المتصدر بالرصيد ذاته.

الأهلي ضد الدحيل
جانب من المباراة – المصدر @ALAHLI_FC


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