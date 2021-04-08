هل يمكن إجراء الحجامة في رمضان ؟

المواطن- محمد داوود- جدة

أكدت أخصائية العلاج الطبيعي والتأهيلي والمتخصصة في الحجامة أسماء حسين، أن أغلب العلماء رجحوا أن الحجامة لا تُفطر، لكن الأفضل تركها في نهار رمضان؛ لأنها ربما تضعف الجسم أثناء الصيام، ويضطر الصائم للإفطار، أما عملها في الفترة المسائية فهو جيد، ولكن يفضل إبقاء المعدة فارغة مدة 3 ساعات بعد الإفطار، وكمثال، يكون الإفطار في السابعة والحجامة بعد العاشرة ليلًا.

الصداع والخمول والاكتئاب:

وأوضحت أن أكثر المشاكل التي تجعل المرضى يلجؤون إلى الحجامة في رمضان هي: الصداع، زيادة الأملاح، الخمول، التوتر، الأرق، الاكتئاب، وبعض الأعراض الانسحابية عند المدخنين والذين يكثرون من القهوة، وتكثر الحاجة بسبب بعض السلوكيات الخاطئة والتغييرات في نمط حياة البعض في شهر رمضان.

أهمية استشارة الطبيب:

ودعت الأخصائية أسماء إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل ذلك لمن يعانون من الأمراض المزمنة ويأخذون العقاقير الدوائية، كما تنصح بضرورة أن يتم توزيع الوجبات خلال الإفطار بشكل متوازن، وشرب كميات كافية من الماء، والمحافظة على النشاط البدني المطلوب.

التوجه للعيادات المرخصة:

وشددت على ضرورة إجراء الحجامة في العيادات المرخصة من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، فذلك يضمن البُعد عن العدوى في ظل الأوبئة الراهنة، ويزيد من استفادة الجسم لهذا العلاج النبوي المبارك.

شارك الخبر







شارك الخبر