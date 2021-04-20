هيئة تقويم التعليم تعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية

المواطن - الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج اختبار القدرة المعرفية (2) اليوم الثلاثاء 1442/9/8هـ الموافق 2021/4/20م.
طريقة الاستعلام عن نتائج القدرة المعرفية
وقالت الهيئة إنه من أجل الاستعلام عن النتائج يجب أولا الدخول على موقع الهيئة ثم الدخول على ملفك الشخصي من خلال الرابط: e-services.etec.gov.sa
أهداف اختبار القدرة المعرفية
ويعد هذا اختبار القدرة المعرفية أحد معايير المفاضلة لشغل الوظائف الحكومية ويهدف إلى قياس ما يلي:
اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية.
ويتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي:
- القدرة اللفظية: أي القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.
- القدرة الكمية: ويقصد بها القدرة على معالجة المعلومات الكمية.
- القدرة الاستدلالية: والتي تعني القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.
- القدرة المكانية: والتي تشير إلى القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجساماً ثلاثية الأبعاد.
شارك الخبر