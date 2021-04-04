وزارة الصحة تتوج بالمركز الأول لـ جائزة الأميرة صيتة

المواطن- الرياض

حصلت وزارة الصحة، ممثلة في برنامج التطوع الصحي، على المركز الأول لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز فرع التميز في الإنجاز الوطني لعام 2020.

ما هي مبادرة التطوع الصحي ؟

يذكر أن مبادرة التطوع الصحي هي عبارة عن منصة إلكترونية لتسجيل المتطوعين تحت إشراف مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة، يتم فيها ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين الراغبين بتقديم أي عمل تطوعي.

جائزة الأميرة صيتة:

وكانت أمانة الجائزة أعلنت عن أسماء الفائزين في دورتها الحالية للعام 2020، حيث فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني مناصفة بين وزارة التعليم عن برنامج “منصة مدرستي”، ووزارة الصحة عن برنامج “التطوع الصحي في وزارة الصحة”، وفاز في فرع التميز في الوقف الإسلامي الهيئة العامة للأوقاف عن وقف “أوقاف الهيئة العامة للأوقاف”، وفاز في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة عن مبادرة “مبادرة خير المدينة”، وفاز في فرع التميز لروُّاد العمل الاجتماعي الشيخ عبدالله ابراهيم السبيعي.

وفاز في فرع المسؤولية الاجتماعية الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن مبادرة “برامج مجتمعية نفذت خلال جائحة كورونا”، وشركة صدارة للكيميائيات عن مبادرة “دعم وزارة الصحة والقطاع الصحي لدى لمساندة جهود المملكة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وزارة الصحة تحذر من زيادة حالات كورونا:

وفي سياق متصل أكد متحدث الصحة اليوم أن المملكة في مراحل مقلقة جدًّا بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر اليوم لكشف مستجدات كورونا: “لا نريد معايشة الأرقام المرتفعة التي سجلت العام الماضي”.

ولفت إلى أن هناك ارتفاعًا في المنحنى الوبائي للإصابات منذ يناير الماضي، حيث تواجه الوزارة أرقامًا مشابهة للأرقام المسجلة في إبريل الماضي.

حالات كورونا الجديدة:

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة في السعودية، كما أعلنت عن تعافي (504) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (379816) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (6169) حالة، من بينها (782) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

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