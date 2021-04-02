وزير الرياضة عن إكستريم إي العلا : هدفنا صنع بيئة ملائمة

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على سعادة المملكة باستضافة سباق إكستريم إي العلا، المقرر انطلاقته غدًا السبت.

نسعد باستضافة سباق إكستريم إي الأول بالعلا 🏜🇸🇦 نعمل لتحقيق تطلعات قيادتنا نحو مستقبل مستدام وبيئة ملائمة 🌍 🇸🇦 3-4 أبريل🗓#إكستريم_إي_العلا #ExtremeE pic.twitter.com/2u2nIB8jQG — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) April 2, 2021

ماذا قال وزير الرياضة قبل انطلاق السباق ؟

وغرد عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “نسعد باستضافة سباق إكستريم إي الأول بالعلا، ونعمل على تحقيق تطلعات قيادتنا نحو مستقبل مستدام وبيئة ملائمة”.

تفاصيل عن السباق:

وتنتظر الجماهير سباق إكستريم إي المقرر إقامته في محافظة العلا يومي 3 و4 إبريل، بتنظيم وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويأتي تنظيم السعودية لسباق إكستريم إي ضمن مبادرات برنامج “جودة الحياة”، الذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى سلسلة الفعاليات والمناسبات الرياضية التي تستضيفها السعودية منذ مطلع العام 2018 في جميع الألعاب والرياضات.

ويُعتبر سباق إكستريم إي هو سلسلة سباقات جديدة تتنافس بها سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم، من أجل التشجيع على الاعتماد على المركبات الكهربائية نحو مستقبل أفضل لكوكب الأرض.

ومن المقرر أن يُشارك في السباق 10 فرق تضم نخبة من السائقين المحترفين من جميع بلدان العالم، ويُعد هذا السباق هو الأول من بين 5 سباقات ستقام في السعودية، السنغال “مايو”، جرينلاند “أغسطس”، البرازيل “أكتوبر” والأرجنتين “ديسمبر”.

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