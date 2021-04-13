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وزير الرياضة: ما أول أولمبياد تم إلغاؤها؟

وزير الرياضة: ما أول أولمبياد تم إلغاؤها؟

2021/04/13
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة: ما أول أولمبياد تم إلغاؤها؟ عبدالعزيز بن تركي الفيصل
المواطن - مروة نبيل

بدأ رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مسابقة “سؤال الأولمبية” التي تُقام للعام الثاني.

 

وزير الرياضة يبدأ مسابقة سؤال الأولمبية

وتحدث وزير الرياضة في مقطع فيديو قائلًا: “يسعدني أن أقدم أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعيكم باليمن والبركات”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قائلًا: “سؤال الأولمبية لهذا اليوم، تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″ بسبب جائحة كورونا.. ما هي أول دورة ألعاب أولمبية تم تأجيلها أو إلغاؤها؟”.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع “تويتر”، فيديو وزير الرياضة، وعلق قائلًا: “الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يبدأ سؤال الأولمبية.. لأصحاب الذاكرة القوية: تابع حسابنا وأعد التغريدة.. وضع إجابتك في سؤال الأولمبية1”.

وشهدت التغريدة تفاعلًا كبيرًا على حساب الأولمبية السعودية، وأكد المتابعون أن دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد برلين 1916″، هي أول دورة تم إلغاؤها؛ وذلك بسبب الحرب العالمية الأولى.

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أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو

وكان من المقرر إقامة أولمبياد طوكيو في الصيف الماضي، إلا أن توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب جائحة كورونا، تسبب في تأجيلها، ليتم الاستقرار على إقامتها أواخر شهر يوليو المقبل وسط إجراءات احترازية.


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