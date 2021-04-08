وزير الطاقة: نقول للعالم نحن الأرخص ونحن الأكفأ ونحن الأقدر أن نكون وطنًا للطاقة

المواطن - الرياض

أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، توقيع اتفاقيات 7 مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، في مختلف مناطق المملكة.

فيديو | وزير الطاقة: نقول للعالم "نحن الأرخص ونحن الأكفأ ونحن الأقدر أن نكون وطن للطاقة"#مشروع_الطاقة_المتجددة#صحيفة_المواطن

pic.twitter.com/QzXyJBJS0Y — صحيفة المواطن (@almowatennet) April 8, 2021

الأرخص والأكفأ:

وقال وزير الطاقة في مؤتمر صحفي له اليوم الخميس: “نقول للعالم نحن الأرخص ونحن الأكفأ ونحن الأقدر أن نكون وطنًا للطاقة”.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تكلفة الكهرباء الناتجة عن مشاريع الطاقة الشمسية في السعودية هي الأرخص في العالم بـ 1.04 سنت أمريكي لكل كيلوواط-ساعة.

مشروعات للطاقة:

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات جديدة، حيث تمثل هذه المشاريع جزءًا من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للطاقة المتجددة في المملكة، إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030.

وقال: “إنه قد تم خلال الأسابيع الماضية الإعلان عن “مبادرة السعودية الخضراء” و “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، والتي بينت أننا بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للبترول، ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ، واستمرارًا لدورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة، سنواصل هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة”.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: “أن هذه المناسبة تعبر عن عزمنا على أن نكون روادًا في جميع قطاعات الطاقة، وسعينا لتحقيق المزيج الأمثل منها، وتعزيز كفاءة إنتاجها واستهلاكها، حيث نشهد اليوم إطلاق وتشغيل مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي تمثل أولى خطواتنا لاستغلال الطاقة المتجددة في المملكة.

وكشف ولي العهد أنه في القريب العاجل سيكتمل إنشاء مشروع محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.

7 مشروعات جديدة:

وتابع الأمير محمد بن سلمان: “نشهد اليوم توقيع اتفاقيات لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ،في مناطق مختلفة من المملكة، وستصل الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، إلى أكثر من 3600 ميجا وات، كما أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وقد حقق بعض هذه المشروعات أرقامًا قياسية جديدة تمثلت في تسجيل أقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم حيث بلغت تكلفة شراء الكهرباء من مشروع الشعيبة (1.04) سنت أمريكي لكل كيلو وات ساعة، وستتبع هذه المشروعات ـ بإذن الله ـ مشروعات أخرى للطاقة المتجددة، في أنحاء العالم، سنعلن عنها في حينها”.

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