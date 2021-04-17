وظائف إدارية شاغرة في جمعية غراس بجازان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة جازان ‎“غراس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية في مدينة جازان.

تفاصيل وظائف جمعية غراس بجازان:

وبيّنت الجمعية أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تنمية الموارد المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، إدارة أعمال)، أو أي تخصص ذو علاقة.

– مدير العلاقات العامة والإعلام: شهادة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة والإعلام، أو أي تخصص ذو علاقة.

– مدير التطوع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير المشاريع: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الإدارة، أو أي تخصص ذو علاقة.

– باحث اجتماعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم الاجتماع، أو الخدمة الاجتماعية).

طريقة التقديم على وظائف جمعية غراس:

وأوضحت الجمعية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







شارك الخبر