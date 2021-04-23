وظائف هندسية شاغرة لدى شركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وإحدى الشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الخدمات الفنية (الجبيل): شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو علوم البوليمرات والتكنولوجيا).

– مسؤول السلامة والصحة والبيئة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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