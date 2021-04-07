وفاة أسطورة ريال مدريد كالبي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن وفاة لاعبه السابق أنطونيو كالبي عن عمر يُناهز 81 عامًا.

ريال مدريد وليفانتي ينعيان كالبي

وقدم رئيس نادي ريال مدريد ومجلس الإدارة في بيان رسمي، التعازي لأسرة أنطونيو كالبي، وأعربوا عن حزنهم العميق لوفاة نجم المرينغي السابق.

كما أصدر نادي ليفانتي الإسباني، بيانًا رسميًا ينعى من خلاله لاعبه السابق أنطونيو كالبي، الذي يُعد من الجيل الذهبي في صفوفه، وساهم في صعوده إلى دوري الدرجة الأولى.

مسيرة أنطونيو كالبي

ولعب أنطونيو كالبي في صفوف ليفانتي خلال الفترة من 1962 وحتى عام 1965، منها موسمان في بطولة دوري الدرجة الأولى، وارتدى قميص الفالنسي من 1971 وحتى 1975 بعد هبوطه.

وتألق أنطونيو كالبي بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال الفترة من 1965 وحتى عام 1971، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني 3 مرات، دوري أبطال أوروبا عام 1966، حيث كان في التشكيلة الأساسية مع دي فيليبي وسانشيس.

وبعد اعتزال أنطونيو كالبي اللعب، شغل العديد من المناصب في نادي ليفانتي، مثل مدير النادي والمدرب المساعد وعضو الإدارة الفنية.

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