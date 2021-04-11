المواطن - مروة نبيل

تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصربي فيجسا، نبأ صادمًا، اليوم الأحد، بوفاة والدته.

وفاة والدة فيجسا اليوم:

ولفت الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن فيجسا فُجع بوفاة والدته، اليوم الأحد، وحرص متابعيه على مواساة اللاعب الصربي وتقديم التعازي له.

وكان فيجسا قد أعلن عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، أمس السبت، مؤكدًا عودته إلى جدة اليوم من أجل الانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد غيابه خلال الفترة الماضية.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج مؤخرًا، حيث خسر ضد الرائد بنتيجة 3/ 2 ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار غضب الجماهير.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما تجمد رصيده 35 نقطة.

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