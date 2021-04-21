وليد الفراج: النصر كان أفضل فنيًا

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي وليد الفراج بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد فولاد ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2021.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج : اليوم كان هناك توتر على لاعبين النصر رغم أن الفريقين عليهم نفس الضغط .. فنيًا النصر كان أفضل لكن لاعبين فولاذ دخلوا لاستفزاز اللاعبين .. لماذا كان هناك ردة فعل في خروج حمدالله و امرابط لا.#قناة_SBC pic.twitter.com/6FS5XvGA43 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 20, 2021

وليد الفراج يُشيد بالنصر

وعلق وليد الفراج على المواجهة الآسيوية، قائلًا: “اليوم كان هناك توتر على لاعبين النصر رغم أن الفريقين عليهم نفس الضغط.. فنيًا النصر كان أفضل لكن لاعبي فولاذ دخلوا لاستفزاز اللاعبين، وإذا تواجد الـVAR كان هناك قرارات عديدة تغيرت”.

وتابع الفراج قائلًا: “هناك لقطة أرغب في الحديث عنها، وهي خروج عبدالرزاق حمدالله من المباراة، الجمهور سوف ينقسم إلى قسمين، جزء يعرف أن حمدالله الطريقة التي خرج بها ورد فعل المدرب تعكس أنه لديه قناعة بأنه أكبر أي أنه في بيته يعمل ما يريد، والمدرب يشير له لا تتحدث”.

مشادة بين حمدالله ومينيز

وقام مينيز بتغيير عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط عند الدقيقة 79 من أحداث مباراة النصر ضد فولاد الإيراني، ودفع بالثنائي رائد الغامدي ومحمد مران بدلًا منهما، الأمر الذي أثار غضب الهداف المغربي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب النصر ضد فولاد الإيراني على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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