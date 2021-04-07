وليد بن بدر يُعلق على إيقاف حمدالله

المواطن - محمد سمعه

علق الأمير وليد بن بدر، العضو الذهبي في النصر، على إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب العالمي لمدة 15 يومًا بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

تغريدة نارية من وليد بن بدر:

وغرد العضو الذهبي بالنصر قائلًا عبر “تويتر”: “لجنة واتحاد يديرهما إعلام محدد الهوية، فما غضوا الطرف عنه، سابقًا أفظع وأكبر مما يتدارسونه حاليًّا، ولكنه أمر فرضه عليهم زعيق إعلام وإعلاميين، ملؤوا الدنيا ضجيجًا، وبأيدي هؤلاء على كرتنا السلام”.

ونشر العضو الذهبي صورة مكتوب عليها كلمة “عيب” بعد الكشف عن العقوبة.

وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة النصر، رفضت عقوبة المهاجم المغربي، وسوف تُقدم استئنافًا ضدها، وفق الإجراءات النظامية.

تصرف غير لائق من حمدالله:

يذكر أن حمدالله كان تصرف بشكل غير لائق مع وليد الأحمد لاعب الفيصلي، بالإضافة لدفعه لإحدى الكاميرات الناقلة للمباراة التي انتهت بفوز الفيصلي.

وكان النصر ودع بطولة كأس الملك، وذلك بعد الخسارة من نادي الفيصلي بهدف دون رد يوم الأحد الماضي.

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