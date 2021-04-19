يوترن توقّع شراكة محتوى حصرية مع فيسبوك في رمضان

المواطن - الرياض

عقدت “يوترن”، جزء من مجموعة شركات ويبيديا العربية، تعاوناً مع فيسبوك، لكشف النقاب عن مجموعة من الفيديوهات الترفيهية التي سيتمّ نشرها طوال هذا العام.

ويبيديا العربية هي المجموعة الرائدة في مجال الإعلام الرقمي والتي تربط الأعمال التجارية بالمستهلكين العرب بكفاءة وفعالية من خلال حلولها الاستراتيجية الابتكارية القائمة على البيانات والثقافة المحلية. وسيتم إطلاق المحتوى الحصري خلال شهر رمضان 2021 على صفحات الفيسبوك الخاصة بالمنصّات التابعة للمجموعة.

صناعة محتوى حصري

ينتج عن هذه الشراكة صناعة محتوى حصري يتضمّن مجموعة من المواضيع المتنوّعة التي تدور حول الجمال والطهو والأمومة والعائلة والثقافة الشعبية والألعاب الترفيهية. وستنطلق الحملة خلال رمضان مع نشر 89 مقطع فيديو طويل (ما يزيد عن 3 دقائق لكل فيديو)، حيث سيشاهد الجمهور يوميًا ثلاثة فيديوهات ترفيهية وغنية بالمعلومات، أي ما يزيد عن أكثر من 270 دقيقة من المحتوى التثقيفي خلال الشهر المبارك. وكجزء من اتفاقية الشراكة، سيتم إنتاج المزيد من المحتويات وعرضها طوال العام.

وقد صرّح بلال الحلاب، المدير العام الإقليمي لمجموعة يوترن بالقول: “عندما نجمع بين خدمات الدعم الفريدة التي ابتكرتها فيسبوك ونقاط القوّة الرئيسية لمجموعة يوترن من ناحية البيانات ونسبة الوصول وقدرتها على تخصيص وتوجيه المحتوى نحو الجمهور المستهدف في كل أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنكون قادرين على قيادة السوق وإحداث تأثير حقيقي على جماهيرنا الإقليمية. وبالتالي، سينتج عن ذلك قيمة ترفيهية لا مثيل لها، وسنتمكّن من خلق تأثير واسع وتفاعل كبير على منصّاتنا بفضل الأفكار والأدوات التي توفّرها فيسبوك. ومن شأن ذلك أن يساعدنا على تطوير محتوى إبداعي وتفاعلي وذات الصلة أكثر للحفاظ على مكانتنا الريادية في السوق.”

رائدة المحتوى الرقمي

تشتهر مجموعة شركات ويبيديا العربية بكونها رائدة المحتوى الرقمي الأولى عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تقدّم محتوى محلّي قيّم في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، حيث تجذب 44 مليون شخص من خلال منشوراتها الرئيسية الخمسة. ومع التأكيد على الإشادة بالفروقات الثقافية، تركّز المجموعة بشكل خاص على تطوير محتوى شيّق لجمهورها المتزايد من الجيل “زد” وجيل الألفية.

بدورها شدّدت مون باز، مديرة الشراكات الاستراتيجية لدى فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط، على التالي: “في عصرنا الرقمي اليوم، أصبح محتوى الفيديو تجربة اجتماعية بامتياز. لقد رأينا على فيسبوك قدرة هذا المحتوى على تنشيط مجتمع كامل من الأشخاص – سواء كان قاعدة جماهيرية أو دائرة اجتماعية أو مجموعة ديموغرافية أو مجموعة متجانسة. والآن، خلال جائحة كورونا، تضاعفت أهميّة ذلك، وقريبًا سنستقبل شهر رمضان للسنة الثانية على التوالي في ظلّ التباعد اجتماعي. من خلال شراكتنا مع “يوترن” جزء من مجموعة شركات ويبيديا العربية، نحن متحمّسون للكشف عن محتوى رمضاني يشجّع المشاهدين على إجراء المحادثات، والمشاركة في القصص المنشورة، ما قد يؤدي في النهاية إلى تحقيق بعض الفوائد الاجتماعية “.

نظرة عامة على المحتوى الذي سيتمّ نشره على فيسبوك:

منصّة 3a2ilati ستنشر خلال شهر رمضان فيديوات تدور حول يوميات الأم وابنتها، بالإضافة إلى سرد القصص التي تغطّي مواضيع العائلة والأمومة، ومحتوى تثقيفي للأطفال.

منصّة Yasmina ستركز على أبرز النصائح والموضوعات الخاصة بكيفية العناية بالجمال خلال فترة الصوم.

منصّة Atyab Tabkha ستركّز بمحتواها على وصفات الطعام والمواضيع الترفيهية الغذائية، بما في ذلك الطهي في الهواء الطلق.

ستتواصل شركة Saudi Gamer مع اللاعبين خارج ساحة اللعب من خلال سلسلة من القصص التي تدور حول الأخبار والأحداث التي تجري أثناء اللعب في المملكة العربية السعودية.

سوف تتبنّى UTURN قِيَم العمل الجماعي الرمضاني وتبثّ مجموعة ألعاب تركّز في محتواها على الثقافة الشعبية السعودية.

وعلّق قسورة الخطيب، رئيس مجلس مجموعة شركات ويبيديا العربية ومؤسّس “يوترن” ، قائلًا: “أصبح الطلب على المحتوى المتميّز بناءً على التركيبة السكانية المعيار الجديد في المملكة العربية السعودية والمنطقة ككلّ. ولأنّ قادة المملكة لا يقبلون تقديم سوى الأفضل في جميع أشكال الترفيه، فإنّ كلّ شركة ملتزمة في تلبية المعايير العالية المُحدّدة لرؤية السعودية 2030. هذه الشراكة المهمة بين مجموعة “يوترن” وفيسبوك، هي خير دليل على كيف يمكن لشركتين رائدتين إنارة الدرب في تقديم محتوى عالي الجودة للشباب والجماهير في المنطقة. والطريقة التي ساعدتنا نحن كشركة على تحقيق ذلك في بداية هذا العام، كانت عبر انضمام موقع SaudiGamer.com الذي نقدّم من خلاله محتوى ألعاب متميّز للجمهور في جميع أنحاء المنطقة.”

متطلبات الترفيه لجماهير السعودية

تخطّط “يوترن” جزء من مجموعة شركات ويبيديا العربية وفيسبوك للاستمرار في تلبية متطلّبات الترفيه لجماهير المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي على مدار العام، من خلال جدول محتوى غنيّ سيتم إطلاقه بعد شهر رمضان. ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من محتوى الفيديو والأنشطة التفاعلية الأخرى التي تغطي الاهتمامات الاجتماعية الشعبية، تَعِدُ الشركتان بمواصلة ترفيه المنطقة للسنوات المقبلة.

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