‎الرئيسية
الرياضة
13 لاعبًا سجلوا هاتريك بدوري محمد بن سلمان
قبل انطلاق الجولة الـ25

13 لاعبًا سجلوا هاتريك بدوري محمد بن سلمان

2021/04/07
الساعة 6:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
13 لاعبًا سجلوا هاتريك بدوري محمد بن سلمان غوميز - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، ونجح 13 لاعبًا في إحراز هاتريك.

مسجلو الهاتريك في دوري محمد بن سلمان

وذكر حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “13 لاعبًا من 9 فرق في 24 جولة، اللاعبون الذين سجلوا أهداف هاتريك في الدوري حتى الآن.. من سينضم للقائمة في الجولات القادمة؟”.

ويُعد نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة أول من سجل هاتريك في الجولة الرابعة، وأحرز مهاجم الوحدة، ديميتري بيتراوس ثلاثية في الجولة السادسة، فيما سجل مهاجم التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا هاتريك في الجولة العاشرة.

عمر السومة
السومة – المصدر @ALAHLI_FC

وسجل هاتريك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كل من؛ مهاجم أبها، كارلوس ستراندبيرج، نجم نادي الرائد، كريم بركاوي، مهاجم الهلال، بافيتيمبي غوميز، نجم فريق الوحدة، يوسف نياكاتي، نجم الفتح، ميتشيل تي فريدي.

كارلوس ستراندبيرج
ستراندبيرج

كما شهدت قائمة مسجلي الهاتريك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كلًا من؛ نجم الرائد، عبدالله المقرن، مهاجم فريق الاتحاد، ألكسندر بريجوفيتش، وزميله في الفريق، رومارينيو، وغوميز، ومدافع ضمك، فاروق شافعي.

 

دوري محمد بن سلمان
مسجلو الهاتريك في الدوري – المصدر @SPL

ترتيب الدوري قبل الجولة الـ25

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ24، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الاتحاد برصيد 42 نقطة، يليه التعاون بـ38 نقطة.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 36 نقطة، ثم الاتفاق بـ35 نقطة بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز السابع، ثم القادسية بـ31 نقطة، متساويًا مع الفتح وأبها، وبفارق نقطة عن الفيصلي صاحب المركز الـ11، ثم الرائد برصيد 29 نقطة.

ويتواجد الباطن في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوحدة، ثم ضمك بـ24 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :