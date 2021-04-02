أكثر الحكام ظهورًا بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعد الحكم السعودي ماجد الشمراني هو أكثر الحكام المحليين ظهورًا خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

أكثر الحكام ظهورًا هذا الموسم

وقاد ماجد الشمراني 19 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واحتسب 7 ركلات جزاء، وأشهر 82 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى 3 بطاقات حمراء، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

ويحتل فيصل البلوي المركز الثاني، حيث ظهر في 17 مباراة، واحتسب 11 ركلة جزاء، وأشهر البطاقة الصفراء 94 مرة، والحمراء 6 مرات، وحل تركي الخضير ثالثًا بـ16 لقاءً، واحتسب 15 ركلة جزاء حتى الآن، وأشهر 64 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء.

وظهر الحكم محمد الهويش في 16 مباراة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واحتسب 6 ركلات جزاء، وأشهر 64 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى 4 بطاقات حمراء.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ24، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الاتحاد برصيد 42 نقطة، يليه التعاون بـ38 نقطة.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 36 نقطة، ثم الاتفاق بـ35 نقطة بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز السابع، ثم القادسية بـ31 نقطة، متساويًا مع الفتح وأبها، وبفارق نقطة عن الفيصلي صاحب المركز الـ11، ثم الرائد برصيد 29 نقطة.

ويتواجد الباطن في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوحدة، ثم ضمك بـ24 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة.

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