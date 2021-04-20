250 محاولة انتحار في إيران يوميًّا !

المواطن- متابعة

قال الطبيب والمعالج النفسي الإيراني، أمير حسين جلالي: إن هناك نحو 250 محاولة انتحار تحدث يوميًا في إيران؛ وذلك بناءً على إحصائيات المؤسسات الرسمية في السنوات الأخيرة.

وتابع جلالي قائلًا: في إيران، تحدث من 13 إلى 14 حالة وفاة بسبب الانتحار يوميًّا، أما عن معدل المحاولات فهو ضعف هذا العدد بـ20 إلى 30 مرة، أي نحو 250 محاولة انتحار يومي في البلاد.

وبحسب موقع إيران إنترناشيونال، فقد أضاف الطبيب: في محافظة طهران، العام الماضي، كانت هناك حالتان أو ثلاث حالات وفاة مسجلة بسبب الانتحار كل يوم، مما يشير إلى 40-90 محاولة انتحار يوميًّا في هذه المحافظة وحدها.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء ركنا أن 84 محالة انتحار حدثت في طهران في يوم واحد، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

زيادة معدل محاولات الانتحار بسبب كورونا:

وأشار الطبيب النفسي إلى زيادة محاولات الانتحار مع استمرار أزمة وباء كورونا، قائلًا: كلما استمرت هذه الأزمة، زاد احتمال قيام الأشخاص المعرضين للخطر بالانتحار.

ويرفض مسؤولو النظام في إيران تقديم إحصائيات شفافة وموثقة عن حالات الانتحار في البلاد، بحسب موقع إيران إنترناشيونال.

فيروس كورونا في إيران:

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران وصل إلى 2,286,927 ما يجعلها البلد الخامس عشر على مستوى العالم من حيث معدل الإصابات، وتوفي 67,525 شخصًا، بينما تعافى 1,810,531 شخصًا، علمًا بأن المنظمات الدولية والرسمية تشكك في أرقام الدولة قائلة: إنها أكبر من ذلك بكثير، لكن طهران ترفض عرض الوضع بشفافية.

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