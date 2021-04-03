3 إجراءات نظامية مع السلع الممنوع استيرادها

المواطن - الرياض

سلطت الجمارك السعودية الضوء على إجراءات التعامل مع السلع الممنوع استيرادها ودخولها إلى المملكة، موضحةً أنه يتم اتخاذ ثلاثة إجراءات نظامية.

3 إجراءات نظامية:

وردت الجمارك على استفسار في هذا الشأن عبر موقع تويتر اليوم الخميس، وقالت إن السلع الممنوعة في حال تم استيرادها فعليًا، تتم مصادرتها، ويتم تحرير محضر ضبط ممنوعات باستيرادها، مع فرض غرامة مالية على مستوردها، مشيرة إلى أن قيمة الغرامة المالية تختلف باختلاف الكمية المضبوطة والأصناف.

الأمتعة الشخصية:

كما أكدت الجمارك السعودية، أن الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر تُعفى من الرسوم الجمركية بشرط ألا تتجاوز قيمتها 3000 ريال.

وأضافت أن الشحنات الشخصية تعفى من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال (تشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن).

وذكرت أن السلع المستوردة تفرض عليها 15% ضريبة القيمة المضافة.

موقف المبتعثين:

وبشأن المبتعثين قالت الجمارك، إن المبتعث بالخارج يستحق الإعفاء من الرسوم الجمركية بعد انتهاء البعثة أو انتهاء العمل بالخارج بعد تقديم ما يثبت ذلك، ويكون الإعفاء للأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية المستعملة.

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