4 نصائح للتغلب على الصداع في رمضان

المواطن- متابعة

إذا كنت من بين أولئك المعتادين على تناول الكافيين صباحًا فبالتأكيد فإن الصداع سيكون من بين أول الزائرين لك في الصباح، حيث يعد من أبرز الأزمات التي قد يتعرّض لها بعض الصائمين.

ومن بين الأسباب الأخرى للإصابة بالصداع: الجفاف، انخفاض نسبة السكر في الدم، وقلة النوم.

نصائح للتغلب على الصداع في رمضان

ويقدم أطباء ومختصون عدداً من النصائح للتغلب على نوبات الصداع خلال الصيام، ومن بينها هذه النصائح الأربع:

1- الكربوهيدرات المعقدة

تناول الكربوهيدرات المعقدة للحفاظ على مستوى السكر في الدم، وهي تتواجد في الخضراوات والفواكه والنشويات والبقوليات، وتمد الجسم بالسكريات والفيتامينات والمعادن والألياف.

2- 8 أكواب ماء

اشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء في فترة ما بعد الإفطار حتى السحور.

3- النوم الكافي

داوم على الحصول على سبع ساعات من النوم كل يوم، ومحاولة المحافظة على ذلك.

4- روتين ثابت

اتبع روتينًا ثابتًا خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لمنح الجسم الراحة اللازمة، وبالتالي الوقاية من نوبات الصداع.

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