40 مليون ريال من وقف سليمان الراجحي لـ الحملة الوطنية للعمل الخيري

المواطن - الرياض

أعلن وقف سليمان الراجحي التبرع بمبلغ 40 مليون لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري، فيما تبرعت أوقاف عبدالرحمن الراجحي الخيرية بمبلغ 25 مليون ريال لصالح الحملة.

منصة إحسان:

وانطلقت يوم أمس الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

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