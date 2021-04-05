5 فرص أمام الهلال لخطف التأهل

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور بشكل مميز ضد شباب الأهلي دبي اليوم، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

فرص الهلال في التأهل

ويملك الهلال 5 فرص من أجل التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا سواء كمتصدر المجموعة الأولى أو خطف إحدى البطاقات الثلاث لصاحب أفضل مركز ثانٍ.

ويتأهل الزعيم كمتصدر إلى دور الـ16 في حالة فوزه وتعثر الاستقلال ضد أجمك، تعادله وخسارة الفريق الطاجيكي، ويُمكنه الصعود كأفضل ثان في حالة فوزه وفوز الاستقلال، تعادله وهزيمة الفريق الطاجيكي، أو خسارة الأزرق بفارق هدف.

مباراة الزعيم اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الزعيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2021 برصيد 10 نقاط بالتساوي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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