6 نصائح من استشارية نفسية لاستغلال شهر رمضان بكل روحانية

المواطن- محمد داوود- جدة

دعت استشارية نفسية الدكتورة هويدا الحاج حسن، إلى استقبال الشهر الفضيل بكل روحانية وراحة نفسية وفرحة وطاعة لله إذ يتزامن هذا الشهر وللعام الثاني مع ظروف جائحة كورونا، مبينة أن هذا الشهر الكريم هو شهر عظيم ومبارك وسيد الشهور، وفرصة عظيمة يجب الحرص على استثمارها على أحسن وجه وبأفضل صورة.

مكانة خاصة للشهر:

وقالت في تصريحات إلى “المواطن“: إنه لا بد أن يقتدي كل منا برسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الذي كان يستقبل شهر رمضان بصورةٍ خاصة، فلم يكن استقباله كاستقبال سائر الشهور، بل كانت لهذا الشهر الفضيل مكانة خاصة عند النبي -صلى الله عليه وسلم- وعند الصحابة -رضي الله عنهم-، وكان -صلى الله عليه وسلم- يبشرهم بقدومه، فقد روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنّه كان يقول: (أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطينِ، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرَها فقد حُرِمَ).

استقبال الشهر بالحمد:

وأضافت أن للصيام فوائد نفسية كثيرة، ففيه تربية وتهذيب للنفس، وعلاج لكثير من أمراض النفس والجسم، فالإمساك عن الطعام والشراب من قبل الفجر إلى غروب الشمس في جميع أيام شهر رمضان، إنما هو تدريب للإنسان على مقاومة شهواته والسيطرة عليها، ويؤدي ذلك إلى بث الإرادة والعزيمة في تهذيب الغرائز والتحكم بها.

6 نصائح هامة:

وقدمت الدكتورة هويدا في ختام حديثها بعض النصائح النفسية خلال الشهر الكريم، وهي:

⁃ الاستفادة من فضائل الشهر الكريم وروحانيته، والقيام بكل العبادات والطاعات ، وتجنب كل السلوكيات السلبية، ودعم الجوانب النفسية.

⁃ تهنئة الأهل والأقارب والأصدقاء بالشهر الفضيل، إذ إن أهم فضائل الشهر تعزيز صلة الرحم مع الجميع.

⁃ الاستمرار في تنفيذ الاشتراطات الصحية الخاصة بكورونا وخصوصًا ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

⁃ تجنب التدخين وعدم الإسراف في تناول مشروبات الكافيين بعد الإفطار وإلى السحور لأن ذلك قد يعيق النوم الصحي.

⁃ ممارسة الرياضة في الفترة المسائية، لتجنب الشعور بالخمول والكسل.

⁃ الاستمتاع بالروحانيات التي يشهدها الشهر وهي التراويح والتهجد والدعاء قبل الإفطار والسحور وغيرها من الأمور.

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