7 معلومات عن أنالينا بيربوك المرشحة لخلافة أنجيلا ميركل

المواطن-متابعة

قال حزب الخضر الألماني قبل أيام، إنه يرشح السيدة أنالينا بيربوك، (40 عامًا)، لمنصب مستشارة ألمانيا خلفًا لـ أنجيلا ميركل، ليتحول الحزب الذي وصم طويلًا بالفوضوية إلى حزب ينافس على السلطة العليا في البلاد.

ومنذ تأسيس حزب الخضر لم تتح له فرصة جدية للمنافسة على المنصب الأهم في ألمانيا؛ لكن الحزب يحظى بفرص جيدة في استطلاعات الرأي حول الانتخابات البرلمانية المقبلة في سبتمبر.

من هي أنالينا بيربوك ؟

1- درست بربوك العلوم السياسية والقانون العام في جامعة هامبورغ من عام 2000 إلى عام 2004، وتخرجت بدرجة الماجستير في القانون الدولي العام من كلية لندن للاقتصاد في عام 2005، وأكملت تدريبها في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.

2- تم انتخابها عضو في البوندستاغ (البرلمان الألماني) عن ولاية براندنبورغ منذ عام 2013، وكانت عضوًا في مجلس حزب التحالف 90 / الخضر، وزعيمة مجموعة حزبها الحكومية في براندنبورغ.

3- ابتداءً من يناير 2018، شاركت كل من أنالينا بيربوك وروبرت هابك في قيادة حزب الخضر، الذي يشغل حاليًا 67 مقعدًا من أصل 709 مقاعد في البرلمان الألماني، وهو الأصغر بين المجموعات البرلمانية الست.

وكان روبرت هابك له طموح جارف نحو المستشارية، حيث سبق وأن قال: لا يوجد شيء أريده أكثر من خدمة هذه الجمهورية كمستشار، لكنه في النهاية تراجع وترك الساحة لشريكته تنافس المحافظين.

4- بحسب مجلة دير شبيغل، حظيت بيربوك بإشادة من فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي السابق، وواحد من أقرب مساعدي أنغيلا ميركل، إذ قال إن أسلوب عملها لا يختلف عن أسلوب ميركل.

5- يصفها المقربون منها بأنها: مستعدة دائمًا وموجهة نحو الهدف وتعرف ما تريده، في الوقت نفسه، فهي على استعداد لتقديم تنازلات عندما ترى أن قضية معينة مهمة لشخص ما.

6- من أبرز أعمالها في الأعوام الأخيرة هي توليها الضمان غير المحدد لدخول لاجئي الحرب السورية للبلاد بشكل شرعي، كما أنها رئيسة جمعية هاند ان هاند بوستدام.

7- بجانب ما سبق، فإن السيدة أنالينا هي زوجة وأم لابنتين.

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