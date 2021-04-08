المواطن-متابعة

يختلف النوع الثاني من مرض السكري عن النوع الأول من حيث إنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسمنة، ومن ناحية أخرى، يعد مرض السكري النوع 1 حالة من أمراض المناعة الذاتية غير مرتبطة بالوزن.

8 علامات تنذر بارتفاع نسبة السكر في الدم

وبحسب موقع روسيا اليوم، فهناك سبع علامات منبهة لارتفاع نسبة السكر في الدم وهو العامل المحدد لمرض السكري النوع 2.

1- أكدت جمعية السكري الخيرية في المملكة المتحدة أن إحدى العلامات التحذيرية لمرض السكري النوع 2 هي الذهاب إلى المرحاض كثيرا، ويشير هذا بشكل خاص إلى ما إذا كنت بحاجة إلى الاستيقاظ أثناء الليل للتبول.

2- يوجد مؤشر آخر لارتفاع مستويات السكر في الدم، هو الشعور بالعطش بغض النظر عن كمية الماء التي تتناولها.

3- التعب.

4- فقدان الوزن غير المبرر.

5- الالتهابات المتكررة.

6- تستغرق الجروح وقتا أطول للشفاء.

7- تحول مناطق محددة من الجسم إلى لون داكن قد تكون علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم.

8- تشوش البصر.

ويكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري النوع 2 عند المعاناة من ارتفاع ضغط الدم، أو زيادة الوزن.

كما أن النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، لديهن أيضا مخاطر متزايدة، حيث ترتبط الحالة بمقاومة الأنسولين، وهو الهرمون الرئيسي الذي يفرزه البنكرياس عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، بحسب موقع إكسبريس البريطاني.

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