9 نصائح للمحافظة على الكليتين في رمضان

المواطن- محمد داوود- جدة

يقل تناول السوائل في شهر رمضان نتيجة الصيام طوال ساعات فترة النهار، والتي قد تمتد إلى 14 ساعة، وهذا الأمر قد يجعل الجسم في حالة الجفاف لقلة السوائل، وتعتبر الكليتين أكثر الأعضاء عرضة للمتاعب في حال عدم وجود السوائل.

الصوم يفيد الكليتين:

يقول استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي: بشكل عام لا يؤثر الصيام على جميع أعضاء الجسم وخصوصًا الكليتين إذا ليس هناك مشاكل مرضية سابقة، بل يفيد الصوم جهاز المسالك البولية بأكمله؛ لأنه عادة ينصح بتعويض الجسم بالسوائل خلال فترتي الإفطار والسحور، إذ تقوم الكليتان بعملها طوال اليوم دون أي تأثير نتيجة الصوم.

نصائح مهمة:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“: هناك (9) نصائح مهمة للمحافظة على صحة الكليتين وهي: ممارسة التمارين الرياضية، تناول الماء النقي بكميات مناسبة، تناول الطعام الصحي بعيدًا عن الدهون الدسمة، الحفاظ على الوزن الصحي، الحد من تناول الأطعمة المالحة، الحد من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، المحافظة على ضغط الدم طبيعي، الحفاظ على النسبة الطبيعية للسكر في الدم، تجنب تناول أدوية المسكنات بكثرة، فكل هذه الأمور تضمن سلامة الكليتين.

أهمية تناول الماء:

وأكد الدكتور متبولي، أن الحرص على تناول الماء خلال فترات المساء في شهر رمضان مهم جدًّا، إذ يُسهم الماء في مساعدة الكلى على الحصول على العناصر الغذائية المهمة، بالإضافة إلى نقل الفضلات من وإلى المثانة على شكل بول، حيث يحتاج الجسم تقريبًا 6- 8 أكواب من الماء يوميًّا.

ويجب زيادة هذه الكمية إذا كانت الأجواء حارة، فقلة تناول السوائل يؤدي إلى بعض الإشكاليات غير الصحية مثل الجفاف المتكرر، الإصابة بالالتهابات، وأيضًا الإصابة بحصوات الكلى، فالماء ضروري لصحة الجسم، وبدونه لا تتم العمليات الكيميائية والحيوية داخل الجسم.

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