Barcelona يسحق خيتافي بخماسية

المواطن - محمد سمعه

سحق نادي Barcelona، ضيفه خيتافي بخماسية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة Barcelona وخيتافي

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي برشلونة، أسفر عن الهدف الأول للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وبعدها سجل الفرنسي كليموه لينجليه مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه، هدف التعادل لفريق خيتافي بالدقيقة الـ12.

وبعد ذلك لم يستسلم، برشلونة ليسجل الهدف الثاني عبر اللاعب سفيان شاكلا لاعب خيتافي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة والعشرين، ثم أضاف ميسي ثالث أهداف برشلونة والثاني له باللقاء بالدقيقة الـ33.

وانتهى الشوط الأول من مباراة Barcelona وخيتافي، بتقدم البارشا بثلاثية لهدف.

برشلونة ينفجر تهديفيًا بالشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، نجح فريق خيتافي في إحراز الهدف الثاني وتقليص الفارق عبر اللاعب أنيس أونال من ركلة جزاء بالدقيقة السبعين.

وسط محاولات من خيتافي لإضافة الهدف الثالث، عاد فريق برشلونة ليضيف الهدف الرابع عبر اللاعب رونالد أراخو بالدقيقة السابعة والثمانين، ثم أضاف البارشا خامس الأهداف عبر الفرنسي أنطوان جريزمان، بالدقيقة الـ90 من ركلة جزاء.

وبعد نهاية مباراة، Barcelona وخيتافي أصبح رصيد برشلونة 68 نقطة في المركز الثالث بـ جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

جدير بالذكر أن برشلونة كان أصدر بيان أمس الخميس، أعلن فيه عدم انسحابه من المشاركة بـ بطولة دوري السوبر الأوروبي، التي أطلقها فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني.

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