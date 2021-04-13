CNN تتسبب في صدام بين دولتين بسبب صورة خاطئة

المواطن- متابعة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن شبكة الـ CNN الأمريكية ارتكبت خطأً جسيمًا حيث عرضت دبابات أوكرانية على أنها روسية مشيرة في تقريرها إلى: استعدادات روسيا للحرب.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في فيسبوك، اليوم الثلاثاء: نفهم أنه ليس لديكم الوقت للتحقق من الحقائق، إذ إنكم تنقبون في الصراع الإيديولوجي من أجل انتصار الليبرالية، لكن ليس لمثل هذا الحد.

وعبرت الدبلوماسية الروسية عن استيائها من المراسلين الروسيين قائلة: يجب على مراسلي القناة في موسكو صرف انتباههم عن المشاركة في الحياة الاجتماعية لروسيا وإظهار المزيد من الاهتمام بمهنتهم، لأن ذلك أمر غير لائق.

صورة شبكة الـ CNN

وكانت شبكة CNN الأمريكية قد عرضت دبابات أوكرانية في إحدى محطات أوكرانية للقطارات وكأنها دبابات روسية، تنقل إلى الحدود الأوكرانية، الأمر الذي يدل برأيها على استعدادات روسيا للحرب.

التوتر بين أوكرانيا وروسيا

وتزيد في الآونة الأخيرة حدة التوتر في جنوب شرق أوكرانيا، حيث زاد هناك عدد حالات إطلاق النار ويتهم الجانبان بعضهما البعض بسحب القوات إلى خط التماس، وكانت روسيا أعلنت أكثر من مرة أنها لا تشارك في النزاع الأوكراني الداخلي وتأمل بانتهائه في المستقبل القريب.

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