PBS تحتل المركز الأول في مؤشر جودة التوطين في السعودية

المواطن - الرياض

احتلت شركة الاحتراف المهني لحلول الأعمال”PBS” المركز الأول في قطاع التأمين وخدمات الأعمال في المملكة العربية السعودية، وفقًا لمؤشر جودة التوطين الصادرة من منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

5 محاور:

ويرتكز مؤشر جودة التوطين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خمسة محاور محددة تشمل نسبة التوطين، ونسبة توظيف المرأة، ونسبة استمرار العمالة السعوديين في المنشأة، بالإضافة إلى نسبة العمالة السعوديين في المناصب القيادية، كما تشمل معدل رواتب السعوديين في المنشأة.

كما حصلت شركة الاحتراف المهني لحلول الأعمال “PBS” على المركز الأول في المملكة على قطاع التأمين وخدمات الأعمال، كما حققت تقدمًا في مؤشر الأجور المرتفع للسعوديين وتوظيف الكفاءات السعودية الشابة ومعدل توظيف النساء والتي بلغت نسبتهم في الشركة 78%، إلى جانب استمرارية الموظفين في الشركة، والتي وصلت نسبة استمراريتهم إلى سنتين وثمانية أشهر.

جهود الشركة:

وأشارت PBS في بيان لها عبر حسابها في تويتر أن كل ما تحقق يأتي من خلال جهود الشركة وحرصها منذ أن أنشئت على استقطاب الكفاءات السعودية المؤهلة من شباب وشابات المملكة والتركيز على المرأة؛ كونها إحدى ركائز المجتمع من خلال إتاحة تمكينها للعمل في القطاع الاستشاري وتحسين بيئة العمل؛ مما ساهم في ارتفاع معدل استمرارية الموظفين في الشركة وتقديم أجور عمل تنافسية في السوق للكفاءات السعودية.

يذكر أن شركة PBS أُنشئت في عام 2014م، وتقدم العديد من الخدمات في مجال الاستشارات الإدارية وخدمات إدارة المشاريع إذ تعمل مع كبرى المنظمات الحكومية في المملكة، وهي شركة سعودية مملوكة لسيدة الأعمال الأستاذة اعتدال الناجم.

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