Sony تتراجع عن قرار أثار غضب عشاق بلايستيشن

المواطن-متابعة

تراجعت شركة سوني Sony اليابانية عن قرار سابق، أثار غضب عدد كبير من عشاق ألعاب بلايستيشن الشهيرة، وهو إغلاق متاجر ألعاب PS3 وفيتا هذا الصيف.

وبحسب موقع إنجادجيت المتخصص في التقنية، فكانت الشركة قد اتخذت قرارًا نهائيا بإغلاق متاجر ألعاب بلايستيشن 3 وفيتا، لكن الآن فلا زال بإمكان أصحاب المنصات شراء الألعاب من خلال واجهة المتجر الرقمية.

ومع ذلك قررت سوني إغلاق متجر PSP في الثاني من يوليو المقبل، وستتمكن فقط من تنزيل الألعاب التي قمت بشرائها مسبقا.

وقالت سوني: نرى الآن أن العديد منكم متحمس بشكل لا يصدق للقدرة على مواصلة شراء الألعاب الكلاسيكية على بلايستيشن 3 وفيتا في المستقبل المنظور، لذلك يسعدنا أننا تمكنا من إيجاد حل لمواصلة العمليات.

Sony تتطلع إلى تغيير مشهد الألعاب الإلكترونية

ومن جهة أخرى، كان أفاد تقرير موقع Game Rant التقني أن الشركة تتطلع إلى تغيير مشهد الألعاب الإلكترونية من خلال منصة بث جديدة، حيث تعمل على تطوير براءة اختراع، ستمنحها القدرة على تغيير مشهد الرياضات الإلكترونية.

وتسعى سوني إلى تعزيز تجربة المشاهدين غير القادرين على حضور الأحداث المباشرة، وتزويدهم بالقدرة على التحكم في وجهة نظرهم باستخدام أوامر مختلفة.

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