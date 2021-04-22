WWE يدرس العودة إلى السعودية هذا العام

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يأمل اتحاد المصارعة الحرة WWE في إقامة عروض خارج الولايات المتحدة هذا العام، وتأتي السعودية على رأس قائمة المؤسسة لا سيما أنها وقعت عقد شراكة مع المملكة.

وقال موقع sportz wiki، إن WWE لم يتمكن من زيارة السعودية لأكثر من عام بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وعلى الرغم من الأزمة الصحية العالمية مستمرة إلى الآن، إلا أن اتحاد المصارعة الحرة لم يتخل عن طموحه في إقامة عروض خارج الولايات المتحدة هذا العام.

وأكد التقرير على أنه من المحتمل أن يعود WWE لتحضير عرض كبير بحلول نهاية هذا العام في السعودية، وفقًا لأحدث التكهنات.

وتابع أن الـ WWE يأمل في إقامة حدث كبير في السعودية هذا العام، خاصةً بعد النجاح الكبير للحدث الأخير الذي تم تنظيمه في المملكة هو Super ShowDown الذي أقيم في فبراير 2020.

ووفقا لحساب WrestleVotes على تويتر وهو حساب مختص في أخبار المصارعة الحرة، فقد كشف مصدرين مطلعين من الاتحاد ان مؤسسة WWE ترغب في تنظيم حدث قبل نهاية عام 2021 مؤكدًا على أن هذه المسألة مطروحة بشكل كبير على الطاولة.

عقد الهيئة العامة للرياضة و WWE

ويُذكر أن الهيئة العامة للرياضة و WWE قد أعلنا في عام 2018 عن توقيع عقد شراكة استراتيجية متعددة المنصات لمدة 10 سنوات، وفي إطار ذلك، كان اتحاد المصارعة الحرة ملزمًا بتقديم عرضين كل عام في السعودية بدءًا من ذلك العام.

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