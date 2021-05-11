آل معمر: أنا محظوظ بالعمل مع حسين عبدالغني

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، سعادته بالعمل مع المدير التنفيذي بالعالمي، حسين عبدالغني، مؤكدًا أنه يؤدي عمله بشغف.

آل معمر يُشيد بـ حسين عبدالغني:

وقال مسلي آل معمر خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”: “أنا محظوظ بأنني وجدت شخص مثل حسين عبدالغني في النادي، الجميع يُحب التعامل معه، ويؤدي عمله بشغف وعلى أكمل وجه ولم نفكر أبدًا في تغييره”.

وأكد رئيس نادي النصر أن حسين عبدالغني كان لاعبًا مشاغبًا، إلا أنه إداري هادئ جدًّا، مشيرًا إلى أنه شغوف في عمله، لذا ينوي النادي مساعدته على الحصول على دورات إضافية في عالم الإدارة الرياضية.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره العين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 39 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 20 نقطة.

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