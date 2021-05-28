آل معمر يكشف حقيقة ديون الـ300 مليون ريال

المواطن - محمد سمعه

حسم مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، الجدل بصورة نهائية حول ما تردد مؤخرًا عن وجود ديون على النصر بقيمة 300 مليون ريال.

وعبر حسابه في “تويتر” نفى رئيس النصر وجود 300 مليون ريال كديون على النادي قائلًا: “أرجو عدم المساهمة في نشر الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة”.

آل معمر يتوعد مروج الخبر:

وكان رئيس النصر أكد عزم النادي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى الصحف التي نشرت خبرًا عن وجود ديون قدرها 300 مليون ريال على النصر.

اجتماع مهم غدًا في النصر:

يذكر أن نادي النصر سيشهد غدًا السبت، اجتماعًا بين أعضائه الذهبيين للحديث عن بعض الأمور التي تخص النادي خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع من المنتظر إصدار قرارات من الأمير خالد بن فهد، العضو الذهبي للنادي كالتالي، أولهما هو تسديد كافة الالتزامات المالية على العالمي لنيل شهادة الكفاءة المالية، وثاني هذه القرارات هو تكفل خالد بن فهد بصفقتين أجنبيتين لـ العالمي استعدادًا للموسم الجديد بحسب صحيفة “اليوم”.

وتولى آل معمر رئاسة نادي النصر بالتزكية بعد ترشحه ولمدة 4 سنوات، وذلك بعد إعفاء صفوان السويكت من منصبه بقرار من وزارة الرياضة صُدر في الـ21 من مارس الماضي.

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