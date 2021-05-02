أبرز أرقام دور المجموعات بـ آسيا 2021

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبرز أرقام ومعلومات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي أُقيمت بنظام التجمع في السعودية والإمارات والهند، وذلك بعد نهاية منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

أولونغا يخطف الأنظار:

ولفت الاتحاد الآسيوي في تقريره، اليوم الأحد، إلى أن مايكل أولونغا مهاجم نادي الدحيل القطري بات أول لاعب يسجل 9 أهداف في دور المجموعات، منذ عام 2016 عندما سجل البرازيلي أدريانو 10 أهداف مع سيؤول الكوري الجنوبي.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن أولونغا لمس الكرة 59 مرة في داخل منطقة جزاء الفريق الخصم، وبحيث تفوق بفارق 19 لمس للكرة أمام أي لاعب آخر في دوري أبطال آسيا 2021.

أرقام مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا:

وأضاف: “فاز نادي بيرسبوليس الإيراني في 5 مباريات، وجمع 15 نقطة في دور المجموعات هذا العام، وهما رقمين قياسيين للنادي في دور المجموعات، وصنع لاعبه مهدي ترابي 5 أهداف، وهو تفوق في التمريرات الحاسمة على بقية اللاعبين”.

وتأهل نادي النصر إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة على التوالي، وهم رقم قياسي للأصفر في بطولة دوري أبطال آسيا، وشارك مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله في 5 أهداف للفريق، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

وبات الاستقلال أول فريق من طاجيكستان يتأهل للأدوار الإقصائية، وذلك خلال المشاركة التاريخية الأولى لطاجيكستان بتاريخ البطولة، ويُعد صاحب المعدل الأقل في الاستحواذ على الكرة خلال دور المجموعات بنسبة 27.4%، وهي أقل نسبة يحققها فريق تأهل للأدوار الإقصائية منذ عام 2013 على الأقل.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره إلى أن نادي الريان أخفق في تحقيق أي فوز بمبارياته دور المجموعات، وذلك للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، حيث كانت المرة الأولى عام 2007.

وحافظ نادي الوحدة الإماراتي على نظافة شباكه في 3 مباريات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، بعدما كان حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات من قبل عام 2004.

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