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أبها يستهدف الفوز الثاني ضد الأهلي بدوري محمد بن سلمان
خلال مباراتهما في الجولة الـ29

أبها يستهدف الفوز الثاني ضد الأهلي بدوري محمد بن سلمان

2021/05/24
الساعة 8:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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أبها يستهدف الفوز الثاني ضد الأهلي بدوري محمد بن سلمان جانب من مباراة سابقة - المصدر spl
المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها للظهور بشكل مميز ضد الأهلي، وخطف الثلاث نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها ضد الأهلي:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات أبها ضد الأهلي في البطولة، والذي شهد تفوقًا للراقي، ما يمنحه دفعة معنوية قبل مباراة الغد.

ولعب الفريقان 5 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مرة واحدة، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة.

أبها ضد الأهلي
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريقان، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الأهلي – المصدر spl


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