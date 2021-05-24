أبها يستهدف الفوز الثاني ضد الأهلي بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها للظهور بشكل مميز ضد الأهلي، وخطف الثلاث نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها ضد الأهلي:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات أبها ضد الأهلي في البطولة، والذي شهد تفوقًا للراقي، ما يمنحه دفعة معنوية قبل مباراة الغد.

ولعب الفريقان 5 مباريات من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مرة واحدة، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريقان، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

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