الأهلي يبحث عن بديل ريجيكامب

المواطن - مروة نبيل

أصبح المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب قريبًا من الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ريجيكامب يقترب من الرحيل

وتعتزم إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي عدم تمديد عقد ريجيكامب مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث تسعى للتعاقد مع مدير فني متميز بعد النتائج الصادمة التي حققها الراقي تحت قيادته.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسارة ثقيلة بخماسية مقابل هدف ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار غضب الجماهير.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع ريجيكامب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة المدير الفني فلادان ميلويفيتش؛ وفشل الاتفاق مع يوسف عنبر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على أبها، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يقع الراقي في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر