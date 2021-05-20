أبها يُسجل التعادل والاتحاد يرد بصاروخية المالكي

نجح فريق الاتحاد في إحراز الهدف الثاني في شباك نادي أبها، وذلك بعد إحراز زعيم الجنوب لهدف التعادل من ركلة جزاء.
د35' هدف لأبها! ⚽
#صالح_العمري يُسجل هدف التعادل
#أبها 1 : 1 #الإتحاد
#أبها_الإتحاد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/byVD1HcPdK
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 20, 2021
أبها يتعادل والاتحاد يرد سريعًا
وكان اللاعب صالح العمري تمكن من إحراز الهدف الأول لفريق أبها من ركلة جزاء بالدقيقة الخامسة والثلاثين بعد لمسة يد احتُسبت على اللاعب المغربي كريم الأحمدي.
ونجح عبدالإله المالكي من تصويبة صاروخية في إحراز الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الثالثة والأربعين بطريقة جميلة.
وكان المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش لاعب نادي الاتحاد نجح في افتتاح التسجيل للعميد في شباك نادي أبها بالدقيقة السابعة من تصويبة نارية.
العميد يسعى للوصول إلى النقطة رقم 50
جدير بالذكر أن العميد يسعى للفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 50، والاقتراب من الوصافة، حيث سيفصل بين العميد والشباب نقطة واحدة فقط، خاصة أن الشباب يحتل المركز الثاني بعد فوزه أمس الأربعاء على فريق العين بخماسية لهدف.
د42' هدف للإتحاد! ⚽
#عبدالإله_المالكي يُضيف الهدف الثاني
#أبها 1 : 2 #الإتحاد
#أبها_الإتحاد
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/sFMLsBMIug
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 20, 2021
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