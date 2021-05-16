أتلتيكو مدريد يؤجل حسم لقب الدوري الإسباني

المواطن - محمد سمعه

أجل فريق أتلتيكو مدريد، حسم لقب الدوري الإسباني لموسم 2020/ 2021، للجولة الأخيرة، وذلك بعد فوزه على فريق أوساسونا، وفوز فريق ريال مدريد في نفس الجولة على نادي أتلتيك بيلباو ضمن مباريات الجولة الـ37 “قبل الأخيرة” من الدوري الإسباني.

أحداث مباراة أتلتيكو مدريد وأوساسونا:

وبدأت المباراة بين الأتلتيكو وفريق وأوساسونا بضغط هجومي من قبل أبناء المدرب دييغو سيميوني، لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، باغت فريق أوساسونا، لاعبي أتلتيكو مدريد ليُسجل الهدف الأول عبر اللاعب أنتي بوديمير بالدقيقة السادسة والسبعين.

وأحيا اللاعب البرازيلي رينان لودي آمال فوز الأتلتيكو بالمباراة، وذلك بعد تسجيله هدف التعادل بالدقيقة الـ83.

وبالدقيقة الـ89، باغت لويس سواريز شباك فريق أوساسونا، محرزًا الهدف الثاني لفريق الأتلتيكو بعد تمريرة عرضية متقنة.

وانتهت المباراة بفوز أتلتيكو مدريد بثنائية لهدف، ليُصبح رصيده 83 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

الأتلتيكو والريال يتنافسان على اللقب بالجولة الأخيرة:

وأثناء توقيت مباراة الأتلتيكو ضد أوساسونا، فاز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، بينما خسر برشلونة من فريق سيلتا فيغو بثنائية لهدف، ليودع برشلونة سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني مع الأتلتيكو وريال مدريد.

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