أرقام تاليسكا تجذب أنظار الهلال

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لضم البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

الهلال يسعى لضم تاليسكا:

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن الهلال يرغب في ضم نجم فريق جوانجزو أيفر جراند الصيني، تاليسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واشترط اللاعب البرازيلي صاحب الـ27 عامًا، الحصول على راتب سنوي ضخم يصل إلى 5.5 مليون يورو، من أجل الموافقة على عرض نادي الهلال، خاصة أنه تلقى أكثر من عرض آخر بهذا الراتب.

ويملك تاليسكا مسيرة مميزة وخبرة كبيرة، ما دفع الإدارة الهلالية للتفاوض معه، حيث إنه بدأ مسيرته في صفوف باهيا البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي، ومنه إلى بشكتاش التركي، ويتألق حاليًّا مع جوانجزو الصيني.

وخاض أندرسون تاليسكا 53 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو ضمن منافسات الدوري الصيني الممتاز، وساهم في تسجيل 41 هدفًا، حيث نجح في إحراز 33 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

الزعيم يواصل تدعيم صفوفه:

وتحرص إدارة الزعيم على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي، بعد حسم صفقة المهاجم المالي موسى ماريغا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولفت حساب نادي الهلال على “تويتر”، إلى إنهاء التعاقد مع موسى ماريغا صاحب الـ30 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي لمدة 3 سنوات، ليكون سابع الأجانب في الموسم الجديد.

شارك الخبر







شارك الخبر