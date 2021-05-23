أسباب الإصابة بـ الفطر الأسود وطرق الوقاية 

المواطن - الرياض

أوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، الدكتور أحمد العمار، أن الفطر الأسود ليس جديدًا، ولم يظهر بسبب فيروس كورونا، بل قديم ويصيب مرضاه بسبب نقص المناعة، أو من يتناولون أدوية تسبب نقص المناعة، وهو مرض نادر وبعض أنواعه خطيرة جدًّا.

وقال أحمد العمار: إنه ظهر الآن بعد فيروس كورونا، بسبب ظهور حالات كثيرة، خاصة في الهند ذات الإصابات العالية جدا بالفيروس، والتي أدت بالكثيرين إلى المكوث في العناية المركزة بحالات خطيرة، ما يوجد نشاطًا غير محبذ للجهاز المناعي، خاصة بالرئتين.

الجهاز المناعي للجسم:

وأضاف أنه بسبب كورونا فإن الجهاز المناعي في الجسم يحارب الرئتين فيلجأ الأطباء لأدوية تخفض المناعة بهدف حمايتهما ولتقليل تدهور الحالة، وبسبب الأمراض المزمنة فقد يجذب المريض ذو المناعة الضعيفة- في حالات نادرة- الفطر الأسود الموجود بالهواء، ولكنه لا يصيب الأصحاء.

طرق الوقاية من المرض:

وتابع أنه ليس معنى ذلك أن كل من يصاب بكورونا ويذهب للعناية المركزة يصاب بالفطر الأسود، وأنه للوقاية منه يجب المحافظة على الصحة، وأخذ اللقاح، وبالتالي لن نذهب للعناية المركزة، وأن هذا هو التصرف الصحيح لمنع الإصابة.

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