أسبوعان على مربعانية القيظ

المواطن - الرياض

قال الخبير في علم الفلك الدكتور خالد الزعاق، إنه بعد أسبوعين تدخل علينا مربعانية القيظ.

موسم الكنة:

وتابع الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أننا ما زلنا في موسم الكنة، وبعد أسبوعين تقريبًا (22 شوال 1442/3 يونيو 2021) تدخل علينا مربعانية القيظ، وخلال هذه الأيام نبدأ نحس بهبوب رياح السموم وتُطِل درجات الحرارة الأربعينية على أغلب المناطق.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة جزئيًا على كل من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك والحدود الشمالية تتخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية الممطرة.

كما تنشط الرياح على شرق المرتفعات والأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد إلى مناطق القصيم ،حائل الحدود الشمالية والجوف قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

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