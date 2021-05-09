أستون فيلا يسقط بثلاثية ضد مان يونايتد

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد التي أُقيمت على ملعب “فيلا بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أستون فيلا ضد مان يونايتد

وبدأت مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد بشكل سريع، وأطلق لوك شاو تسديدة قوية على مرمى أصحاب الأرض، إلا أن مارتينيز تصدى لها عند الدقيقة السادسة، قبل أن يطلق بول بوغبا تسديدة أخرى، ولكن الحارس أمسكها بسهولة.

وأطلق أنور الغازي تسديدة مرت بجوار قائم الشياطين الحمر، ورد فريد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أمسكها مارتينيز، قبل أن يهدر مانشستر يونايتد فرصة هز الشباك عند الدقيقة 16، بعدما مرر راشفورد الكرة للاعب برونو فرنانديز، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم.

ونجح أستون فيلا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 24، بعدما مرر لويز الكرة إلى بيرتراند تراوري، ولم ينجح ليندلوف في إبعادها، لتهز شباك هندرسون، وانتفض مانشستر يونايتد، وكاد برونو أن يتعادل عند الدقيقة 35.

وأطلق ماركوس راشفورد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 39، وأبعدها مارتينيز، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

مانشستر يونايتد ينتفض بثلاثية

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، لعب باركلي الكرة إلى الغازي ليسددها من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 50، وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء عند الدقيقة 51، بعد إعاقة بوغبا، ونفذها فيرنانديز بنجاح.

وعزز الشياطين الحمر تقدمه بهدف ثان عند الدقيقة 56، بعدما مرر وان بيساكا الكرة للاعب جرينوود، ليسدد كرة أرضية هزت شباك أستون فيلا، وكاد ماجواير أن يهز الشباك برأسية عند الدقيقة 59، ولكنها مرت بجوار القائم.

وواصل الشياطين الحمر الضغط أملًا في تسجيل هدف جديد بمباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد، قبل أن يحرز كافاني الهدف الثالث عند الدقيقة 87 برأسية رائعة، ومنح الحكم البطاقة الصفراء الثاني للاعب واتكينز، ليُكمل أصحاب الأرض المباراة بـ10 لاعبين.

وبعد مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد اليوم، رفع الشياطين الحمر رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، علمًا بأنه يمتلك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 48 نقطة.

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