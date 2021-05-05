أشرف حكيمي: كونتي طورني دفاعيًا

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم إنتر ميلان الإيطالي، المغربي الدولي أشرف حكيمي أن مدربه أنطونيو كونتي طوره كثيرًا في الجانب الدفاعي، مشيرًا إلى أن النيراتزوري دشن “مشروعًا رائعًا”.

أشرف حكيمي يُشيد بقدرات كونتي

وقال أشرف حكيمي خلال تصريحاته لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية: “دشن إنتر مشروعًا رائعًا من أجل الفوز بهذه البطولة، وأنا فخور جدًا بمساهمتي في صنع تاريخ للنادي”.

وتابع: “لقد طورني كونتي دفاعيًا، وأنا أقدر ذلك حقًا، لأنني تحسنت.. إنه مدرب يعمل كثيرًا على التكتيكات، وأخبرني أنه كان على وشك التوقيع لريال مدريد، لكن بعد ذلك انهارت المفاوضات”.

وانتقل أشرف حكيمي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الصيف الماضي، وساهم في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 11 عامًا، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 8 آخرين خلال 41 مباراة هذا الموسم.

إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان التتويج بلقب الدوري الإيطالي الممتاز رسميًا، حيث ينفرد بصدارة الترتيب برصيد 82 نقطة من 34 مباراة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه أتالانتا، يوفنتوس وميلان.

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