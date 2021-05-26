أكبر بدر عملاق في 2021 يزين سماء السعودية

المواطن- محمد داوود- جدة

رصد بسماء المملكة والوطن العربي، مساء اليوم الأربعاء 26 مايو، أقرب بدر (البدر العملاق) هذه العام 2021.

وبلغ حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30% من أصغر قمر بدر (أوج) سيحدث في ديسمبر القادم.

البدر العملاق:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن البدر العملاق قد لا يبدو مختلفًا عن الأقمار البدر العادية للعين المجردة، على الرغم من أن الراصدين المتمرسين بإمكانهم اكتشاف الفرق.

البدور الأربعة:

وخلص إلى القول: بالنسبة للعام 2021، هناك من يعتبر البدور الأربعة في مارس وإبريل ومايو ويونيو عملاقة، وهناك من يعتبر البدور الثلاثة في إبريل ومايو ويونيو، ولكن البدور في إبريل ومايو هي الأقرب هذه السنة.

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