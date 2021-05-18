أكثر الفرق فقدانًا للنقاط بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعد الفتح أكثر فريق خسارة للنقاط بعد التقدم في النتيجة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

أكثر الفرق فقدانًا للنقاط بعد التقدم:

ولفت حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفتح كسب أعلى عدد من النقاط بعد التأخر في النتيجة، ولكنه أيضًا يُعد الأكثر خسارة للنقاط بعد التقدم برصيد 21 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين المركز الثاني في القائمة، حيث خسر 20 نقطة بعد التقدم في النتيجة، يليه نادي الاتحاد برصيد 18 نقطة، ثم فريق الرائد برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع القادسية.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ27، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 52 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، وبفارق نقطة عن التعاون الثالث، بالتساوي مع الاتحاد، ثم النصر بـ42 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفتح والأهلي، ثم الفيصلي في المركز التاسع بـ36 نقطة، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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