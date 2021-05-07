ألمانيا تكسر الموجة الثالثة من كوفيد-19 

المواطن- متابعة

قال وزير الصحة، ينس سبان، إن ألمانيا تمكنت من كسر الموجة الثالثة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك بفضل إجراءات التباعد الاجتماعي وحملات التطعيم، الأمر الذي أدى إلى خفض معدل الإصابة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال سبان في مؤتمر صحفي أسبوعي، إنه يبدو أن الموجة الثالثة قد تم كسرها، لافتًا إلى أن هناك نحو 26.2 مليون شخص، أو 31.5% من سكان ألمانيا، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وما يقرب من 9% تلقوا جرعتين.

تحذير من العود إلى الحياة العامة

وحذر من إعادة فتح بعض مجالات الحياة العامة بسرعة كبيرة، منبهًا إلى أن هذا ينطوي على مخاطر.

وبدوره، أكد رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، لوثار ويلر، أن معدل الإصابة بعدوى كوفيد-19 ينخفض ​​في جميع الفئات العمرية.

فيروس كورونا في ألمانيا

ويُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى 3,486,462 حالة، لتكون بذلك الدولة العاشرة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتُوفي 84,811 شخصًا بينما تعافى 3,128,800 شخص.

وعلى الصعيد العالمي، وصل عدد الحالات إلى 156,805,325 حالة، وتُوفي 3,272,273 شخصًا بينما تعافى 134,199,160 شخصًا.

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