ألمانيا: محادثات النووي الإيراني تستغرق وقتًا طويلًا

المواطن- متابعة

قالت ألمانيا، اليوم الاثنين، إن المحادثات الخاصة بالملف النووي الإيرانية، في فيينا، قد تستغرق وقتًا طويلًا، لكنه في الوقت نفسه أكد على أن المفاوضات بناءة.

الوقت عامل جوهري

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، مضيفًا أن المحادثات تستغرق وقتًا طويلًا، لكنها تجري في أجواء طيبة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع وزير الخارجية الألماني، على هامش اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، قائلا إن المفاوضات صعبة وشاقة لكن جميع المشاركين يجرون المحادثات في أجواء بناءة.

ومن جهة أخرى، لفت إلى أن الوقت ينفد، وقال: نهدف إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية، لكن الوقت يكاد ينفد.

الجولة الرابعة من المحادثات

ويُذكر أنه في الأسبوع الماضي، عاد المسؤولون الأميركيون إلى فيينا للمشاركة في جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول سبل العودة للامتثال للاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018، وهو ما دفع إيران بعد حوالي عام إلى البدء في انتهاك شروط الاتفاق.

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