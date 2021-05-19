أمانة المدينة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مستشفى للرعاية الطبية

المواطن - المدينة المنورة

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية، تتمثّل في إنشاء مستشفى للرعاية الطبية الممتدة والنقاهة وتشغيله وصيانته عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

تفاصيل الموقع الاستثماري:

وأوضحت الأمانة أن الموقع الاستثماري يقع علي طريق سالم بن عبيد، وبمساحة تبلغ 14,383,78 مترًا مربعًا، وبمدة عقد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة، مبينة أن الفرصة الاستثمارية تأتي حرصًا على تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة المنورة عبر صناعة وطرح فرص استثمارية بمواقع مميزة.

موعد قبول العطاءات:

ودعت أمانة المدينة المنورة عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالتنافس للاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص” المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية، فيما حدّدت تاريخ 24/ 05/ 2021م موعدًا لقبول العطاءات وفتح المظاريف.

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